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الموافقة على إقرار قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية بنسختها المحدّثة

Time منذ 7 دقائق
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الموافقة على إقرار قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية بنسختها المحدّثة

الرياض (صدى):
اعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقته على إقرار قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية بنسختها المحدّثة، وذلك وفقاً لأبرز الممارسات والتطبيقات العالمية بما يتناسب مع التطورات الدوائية والتغييرات الاقتصادية في المملكة.

وقالت الهيئة أن مشروع تطوير قواعد تسعير الأدوية والآلية التي تتبعها لتحديد سعر الدواء يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي عكفت عليها قرابة العامين لدراسة القواعد السابقة وتحديثها، مبينة أنه سيتم العمل بها اعتبارًا اليوم 01 / 06 / 1442هـ الموافق 14 / 01 / 2021م، وذلك بعد صدور موافقة مجلس إدارة «الهيئة» بتاريخ 22 / 03 / 1442هـ.

وأضافت الهيئة أن من أبرز ملامح التطوير في القواعد الجديدة، هو استحداث آلية لتسعير المستحضرات الحيوية والمكافئة حيويًا، وزيادة نسبة التخفيض للمستحضر المبتكر عند تسجيل أول جنيس (مكافئ)، وتثبيت سعر المستحضر عند نقل وتوطين الصناعة، مؤكدة على حرصها في مشروع تطوير قواعد تسعير الأدوية على زيادة الشفافية بتوضيح الآليات المتبعة لتسعير وإعادة تسعير المستحضرات الصيدلانية، مع زيادة قدرة الشركات على التنبؤ بالسعر.

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أحدث التعليقات

منصور المنصور
هذيك ما تخلي احد في حاله تتكلم في ذي وتسب ذيك وما تدري انها اسواء منهم ...........
منصور المنصور
هذيك ما تخلي احد في حاله تتكلم في ذي وتسب ذيك وما تدري انها اسواء منهم ...........
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