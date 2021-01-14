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التعادل يحسم مواجهة الفيصلي والقادسية 

Time منذ 41 دقيقة
Views 1435
التعادل يحسم مواجهة الفيصلي والقادسية 

ماجد محمد (صدى):
حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفيصلي والقادسية بهدفين لكل منهما، ضمن المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وسجل الهدف الأول لصالح الفيصلي اللاعب جوليو تفاريس في الدقيقة 13، وأحرز  اللاعب جويلهيرمي أوغوستو الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 60، بينما نجح اللاعب حسن العمري في تسجيل الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 55، وسجل اللاعب وليد الشنقيطي الهدف  الثاني للقادسية في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة، ويواجه الشباب الثلاثاء 19 يناير، بينما وصل القادسية  إلى النقطة الـ18، ويلاقي الفتح الثلاثاء 19 يناير.

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أحدث التعليقات

منصور المنصور
هذيك ما تخلي احد في حاله تتكلم في ذي وتسب ذيك وما تدري انها اسواء منهم ...........
منصور المنصور
هذيك ما تخلي احد في حاله تتكلم في ذي وتسب ذيك وما تدري انها اسواء منهم ...........
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