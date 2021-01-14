ملك الأردن وولي عهده يتلقيان لقاح كورونا

عمان (صدى):
تلقى الملك الأردني عبد الله الثاني، وولي عهده، والأمير الحسن، اليوم الخميس، جرعة لقاح فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت اليوم، أن عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا بلغت 25 إصابة، مبينة أن الاكتشاف كان من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ومعظمهم قادمون من الخارج.
وأوضحت وزارة الصحة أن سلوك الفيروس لدى المصابين لا يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية.