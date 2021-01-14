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سدايا توفر وظائف تقنية شاغرة في الرياض

Time منذ ساعة
Views 1528
سدايا توفر وظائف تقنية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن توافر وظائف تقنية، للرجال والنساء؛ وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وقالت سدايا أن الوظائف المتوافرة تشمل مدير برنامج أول: ويشترط الحصول على بكالوريوس أو ماجستير في أي من التخصصات التالية (الإدارة، تقنية المعلومات، الهندسة، الهندسة الصناعية، المالية) مع خبرة 5 سنوات منها سنتان في إدارة المنتجات، وأخصائي إدارة الأداء الاستراتيجي: ويشترط الحصول على بكالوريوس (هندسة صناعية، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الأداء وسنتين في مؤشرات الأداء الرئيسية، ومطور أول دوت نت: ويشترط الحصول على بكالوريوس (علوم حاسب) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

وأضافت سدايا أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجيدة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، مبينة أن التقديم متاح حاليًّا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب

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أحدث التعليقات

منصور المنصور
هذيك ما تخلي احد في حاله تتكلم في ذي وتسب ذيك وما تدري انها اسواء منهم ...........
منصور المنصور
هذيك ما تخلي احد في حاله تتكلم في ذي وتسب ذيك وما تدري انها اسواء منهم ...........
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