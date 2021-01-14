سدايا توفر وظائف تقنية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن توافر وظائف تقنية، للرجال والنساء؛ وذلك للعمل في مدينة الرياض.
وقالت سدايا أن الوظائف المتوافرة تشمل مدير برنامج أول: ويشترط الحصول على بكالوريوس أو ماجستير في أي من التخصصات التالية (الإدارة، تقنية المعلومات، الهندسة، الهندسة الصناعية، المالية) مع خبرة 5 سنوات منها سنتان في إدارة المنتجات، وأخصائي إدارة الأداء الاستراتيجي: ويشترط الحصول على بكالوريوس (هندسة صناعية، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الأداء وسنتين في مؤشرات الأداء الرئيسية، ومطور أول دوت نت: ويشترط الحصول على بكالوريوس (علوم حاسب) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.
وأضافت سدايا أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجيدة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، مبينة أن التقديم متاح حاليًّا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب