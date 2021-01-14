واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن قراءة الرسائل

وكالات (صدى):
أطلق تطبيق المراسلة الشهير واتساب ميزة القراءة لاحقًا Read Later والتي من شأنها أن تكون بديلاً محسنًا لخيار أرشفة الدردشات المتاحة الآن لجميع المستخدمين عبر جميع الأنظمة الأساسية.
ورصدت الميزة الجديدة لأول مرة في الإصدار التجريبي 2.21.2.2 من WhatsApp بواسطة موقع Wabetainfo المختص بتتبع التحديثات على تطبيق المراسلة الشهير.
وستكون ميزة القراءة لاحقًا اختيارية ويمكن للمستخدم التبديل إلى خيار أرشفة الدردشة إذا رغب في أن يتم إعلامه بشأن الدردشة المؤرشفة.
وأوضح موقع Wabetainfo الفرق بين الميزتين قائلًا: "ميزة القراءة لاحقًا هي استبدال أو تحسين الدردشات المؤرشفة، فعند إضافة دردشة في الأرشيف، لا يتلقى المستخدم إشعارات منها؛ لأنه يتم كتم صوت جميع الدردشات المؤرشفة تلقائياً.. أما الميزة الحالية، تظهر إشعارات الدردشة أعلى الشاشة بمجرد أن يتلقى المستخدم رسالة جديدة منها، لكن لا يظهر للطرف الآخر أنك قرأت رسالته".