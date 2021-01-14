الأعداد السابقة للصحيفة

واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن قراءة الرسائل

Time منذ 18 دقيقة
Views 1421
واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن قراءة الرسائل

وكالات (صدى):
أطلق تطبيق المراسلة الشهير واتساب ميزة القراءة لاحقًا Read Later والتي من شأنها أن تكون بديلاً محسنًا لخيار أرشفة الدردشات المتاحة الآن لجميع المستخدمين عبر جميع الأنظمة الأساسية.

ورصدت الميزة الجديدة لأول مرة في الإصدار التجريبي 2.21.2.2 من WhatsApp بواسطة موقع Wabetainfo المختص بتتبع التحديثات على تطبيق المراسلة الشهير.

وستكون ميزة القراءة لاحقًا اختيارية ويمكن للمستخدم التبديل إلى خيار أرشفة الدردشة إذا رغب في أن يتم إعلامه بشأن الدردشة المؤرشفة.

وأوضح موقع Wabetainfo الفرق بين الميزتين قائلًا: "ميزة القراءة لاحقًا هي استبدال أو تحسين الدردشات المؤرشفة، فعند إضافة دردشة في الأرشيف، لا يتلقى المستخدم إشعارات منها؛ لأنه يتم كتم صوت جميع الدردشات المؤرشفة تلقائياً.. أما الميزة الحالية، تظهر إشعارات الدردشة أعلى الشاشة بمجرد أن يتلقى المستخدم رسالة جديدة منها، لكن لا يظهر للطرف الآخر أنك قرأت رسالته".

Time واتساب

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
قلنالكم ياصدى ان الي يبية الهلال ما يروح ولي مايبية ويخرج من النادي سينتهي كرويآ ولو ايش كانت نجوميتة حينها والشواهد كثيرة بس تحبون البربسة بكذى خبر
ابو محمد 😎 ✍️
سجلوها باالمباحث السريه .. .. تستاهل ..
عادل عبدالحي حمزة
متابع
محمد القحطاني
اهتم بشؤن ناديك وأترك عنك العالمي ما أحد طلب رائيك
محمد القحطاني
من يقبل النقد من حاقد انت لو كان حمدالله هلالي ماتفتح فمك النصر غني برجاله مالك شغل

أخر الأخبار

سدايا توفر وظائف تقنية شاغرة في الرياض
سدايا توفر وظائف تقنية شاغرة في الرياض
Time منذ دقيقة Views 1024
بالفيديو.. شركة المياه: 82% من القراءات التقديرية للفواتير أقل من 100 ريال
بالفيديو.. شركة المياه: 82% من القراءات التقديرية للفواتير أقل من 100 ريال
Time منذ 9 دقائق Views 1217
واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن قراءة الرسائل
واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن قراءة الرسائل
Time منذ 18 دقيقة Views 1421
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1400
ميسي يحسم مصيره مع برشلونة
ميسي يحسم مصيره مع برشلونة
Time منذ 31 دقيقة Views 1434
مواطنه تحصل على تكريمات للإبلاغها عن مخالفي إجراءات كورونا
مواطنه تحصل على تكريمات للإبلاغها عن مخالفي إجراءات كورونا
Time منذ 59 دقيقة Views 1924
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
Time منذ ساعة Views 1496
«الصحة»: تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1817
الأهلي يحدد بديل "العويس" في مواجهة الهلال
الأهلي يحدد بديل "العويس" في مواجهة الهلال
Time منذ ساعة Views 2182
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق شهر يناير
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق شهر يناير
Time منذ ساعة Views 1627