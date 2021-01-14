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ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1434
ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

وكالات (صدى):
أوضح فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عن دور الأسطورة تشافي هيرنانديز لإقناع ليونيل ميسي قائد ومهاجم الفريق الكتالوني، بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال فيكتور فونت في حديث مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "حاليًا، أنا اتحدث مع تشافي أكثر مما اتحدث مع زوجتي".

وأكد: "ميسي أوضح الأمر، يريد الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية مسيرته، على أن يكون هناك مشروع ناجح لذلك، نحن نملك هذا المشروع، وبوجود شخص يملك علاقة ثقة كبيرة مع ميسي، وهو تشافي، أنا واثق أن تواجد تشافي في مشروعنا، سيريح ميسي ويجعله يقرر البقاء".

وأضاف: "أنا أعلم أن تشافي وميسي يتواصلان مع بعضهما البعض. لكني لا أعلم طبيعة الأمور التي يتحدثان عنها".

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
قلنالكم ياصدى ان الي يبية الهلال ما يروح ولي مايبية ويخرج من النادي سينتهي كرويآ ولو ايش كانت نجوميتة حينها والشواهد كثيرة بس تحبون البربسة بكذى خبر
ابو محمد 😎 ✍️
سجلوها باالمباحث السريه .. .. تستاهل ..
عادل عبدالحي حمزة
متابع
محمد القحطاني
اهتم بشؤن ناديك وأترك عنك العالمي ما أحد طلب رائيك
محمد القحطاني
من يقبل النقد من حاقد انت لو كان حمدالله هلالي ماتفتح فمك النصر غني برجاله مالك شغل

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