ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

وكالات (صدى):
أوضح فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عن دور الأسطورة تشافي هيرنانديز لإقناع ليونيل ميسي قائد ومهاجم الفريق الكتالوني، بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وقال فيكتور فونت في حديث مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "حاليًا، أنا اتحدث مع تشافي أكثر مما اتحدث مع زوجتي".
وأكد: "ميسي أوضح الأمر، يريد الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية مسيرته، على أن يكون هناك مشروع ناجح لذلك، نحن نملك هذا المشروع، وبوجود شخص يملك علاقة ثقة كبيرة مع ميسي، وهو تشافي، أنا واثق أن تواجد تشافي في مشروعنا، سيريح ميسي ويجعله يقرر البقاء".
وأضاف: "أنا أعلم أن تشافي وميسي يتواصلان مع بعضهما البعض. لكني لا أعلم طبيعة الأمور التي يتحدثان عنها".