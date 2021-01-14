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مواطنه تحصل على تكريمات للإبلاغها عن مخالفي إجراءات كورونا

Time منذ 58 دقيقة
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مواطنه تحصل على تكريمات للإبلاغها عن مخالفي إجراءات كورونا

الرياض (صدى):
ساهمت بلاغات تقدمت بها المواطنة دلال العنزي الملقبة بـ”أم فيصل” ، في رصد مخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا.

وذكرت المواطنة أنها تقدمت بنحو 100 بلاغ عن المخالفين لهذه الإجراءات، كما أبلغت أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات مخالف لهذه الإجراءات.

وأكدت، وفقا لـ"سبق"، أن الأمانة تفاعلت مع البلاغات وقامت بالفعل بإغلاق البقالات المخالفة للإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "العنزي" تم تكريمها من عدة جهات، منها تكريم أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، لها، ولقبتها أمانة المنطقة حينها بـ”صديقة الأمانة”.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
قلنالكم ياصدى ان الي يبية الهلال ما يروح ولي مايبية ويخرج من النادي سينتهي كرويآ ولو ايش كانت نجوميتة حينها والشواهد كثيرة بس تحبون البربسة بكذى خبر
ابو محمد 😎 ✍️
سجلوها باالمباحث السريه .. .. تستاهل ..
عادل عبدالحي حمزة
متابع
محمد القحطاني
اهتم بشؤن ناديك وأترك عنك العالمي ما أحد طلب رائيك
محمد القحطاني
من يقبل النقد من حاقد انت لو كان حمدالله هلالي ماتفتح فمك النصر غني برجاله مالك شغل

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