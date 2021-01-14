الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1815
Comment 1
«الصحة»: تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (169) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364440) حالة، من بينها (1929) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (302) حالة حرجة، كما تم تسجيل (188) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356201) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6310) حالات ، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، لافتاً النظر إلى إجراء (49133) فحصاً مخبرياً جديداً .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

Time واتساب

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
قلنالكم ياصدى ان الي يبية الهلال ما يروح ولي مايبية ويخرج من النادي سينتهي كرويآ ولو ايش كانت نجوميتة حينها والشواهد كثيرة بس تحبون البربسة بكذى خبر
ابو محمد 😎 ✍️
سجلوها باالمباحث السريه .. .. تستاهل ..
عادل عبدالحي حمزة
متابع
محمد القحطاني
اهتم بشؤن ناديك وأترك عنك العالمي ما أحد طلب رائيك
محمد القحطاني
من يقبل النقد من حاقد انت لو كان حمدالله هلالي ماتفتح فمك النصر غني برجاله مالك شغل

أخر الأخبار

سدايا توفر وظائف تقنية شاغرة في الرياض
سدايا توفر وظائف تقنية شاغرة في الرياض
Time منذ 33 ثانية Views 1015
بالفيديو.. شركة المياه: 82% من القراءات التقديرية للفواتير أقل من 100 ريال
بالفيديو.. شركة المياه: 82% من القراءات التقديرية للفواتير أقل من 100 ريال
Time منذ 8 دقائق Views 1212
واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن قراءة الرسائل
واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن قراءة الرسائل
Time منذ 18 دقيقة Views 1404
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 23 دقيقة Views 1390
ميسي يحسم مصيره مع برشلونة
ميسي يحسم مصيره مع برشلونة
Time منذ 31 دقيقة Views 1429
مواطنه تحصل على تكريمات للإبلاغها عن مخالفي إجراءات كورونا
مواطنه تحصل على تكريمات للإبلاغها عن مخالفي إجراءات كورونا
Time منذ 58 دقيقة Views 1918
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
Time منذ ساعة Views 1493
«الصحة»: تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1815
الأهلي يحدد بديل "العويس" في مواجهة الهلال
الأهلي يحدد بديل "العويس" في مواجهة الهلال
Time منذ ساعة Views 2177
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق شهر يناير
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق شهر يناير
Time منذ ساعة Views 1627