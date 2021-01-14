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حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق شهر يناير

Time منذ ساعة
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حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الإعتراض على مبالغ استحقاق شهر يناير

الرياض (صدى):
أعلن برنامج ‏حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 38.

وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وكان البرنامج قد أودع الأحد الماضي مبلغ 1.9 مليار ريال مخصص الدفعة الـ38 لشهر ديسمبر لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
قلنالكم ياصدى ان الي يبية الهلال ما يروح ولي مايبية ويخرج من النادي سينتهي كرويآ ولو ايش كانت نجوميتة حينها والشواهد كثيرة بس تحبون البربسة بكذى خبر
ابو محمد 😎 ✍️
سجلوها باالمباحث السريه .. .. تستاهل ..
عادل عبدالحي حمزة
متابع
محمد القحطاني
اهتم بشؤن ناديك وأترك عنك العالمي ما أحد طلب رائيك
محمد القحطاني
من يقبل النقد من حاقد انت لو كان حمدالله هلالي ماتفتح فمك النصر غني برجاله مالك شغل

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