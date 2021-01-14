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"مكافحة المخدرات" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة برتبة جندي

Time منذ 52 دقيقة
Views 1693
"مكافحة المخدرات" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة برتبة جندي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات باب القبول والتسجيل للكادر النسائي برتبة (جندي) .

وأوضحت أن الوظائف لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل عالي ، وفقاً لهذه الشروط :

1- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ بإستثناء من نشأت مع والديها في الخارج أثناء خدمة الدولة .

2- أن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة .

3- أن تكون لها هوية وطنية مستقلة سارية .

4- ألا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد لأي سبب أو من وظيفة حكومية .

5- ألا تكون متزوجة من غير سعودي .

وأكدت " مكافحة المخدرات " أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق ٤ /٦ /١٤٤٢هــ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 8 / 6 / 1442 هـ .

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أحدث التعليقات

الملل5
انتظر اذا صار عمرها 80 سنه وراح الجمال واصبحت مكروه نتظر القصيده في جمالها
د محمد ماجد بخش
نظرية الأعداد الخرساء القاتنة الثابتة المتغيرة المحيرة والمتغيرة النسبية التي فيها يكون الكم أو الكموم محدد وغير محدد بحيث تلعب أدوارا لها أطوار متعددة فاستخدم العددية في أكثر من تمثيل فراغي وتستخدم الفراغية في أكثر من تمثيل ثقالي وتستخدم المحورية في أكثر من تمثيل ثقالي فراغي وتستخدم النسبية في أكثر من تمثيل مغناطيسي إنها الخرساء الجميلة الذكية النظرية الأكثر تعقيدا في فهمها لكنها مجرد خدعة تصويرية تمثل الأعداد في صورة الوحدات والوحدات في صور الدرجات و كذلك الدرجات في صورة المجموع ثم المجموع في صور الوحدات
الملل5
1،من الخطاء حضور الاداريين طوال الاسبوع والمعلميين من الجنسين يوم واحد المفروض جميعهم طوال الاسبوع ويشرح الدرس من فصل المدرسة بمراقبة مدير المدرسة الحضور والغياب 2،اذا كان مدته 10 اسبوع اي شهرين واسبوعان فكم بقي من المدة فيعني انتهاء الدراسة فما ادري هل هو استخفاف بالعقول التخبط في اتخاذ القرار هو سبب ريسئ في الفشل
البسطويسي
بص حضرتك ، ان بعض الظن اثم .
عبدالله
ياليت التطبيق تبع المواعيد شغال.

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