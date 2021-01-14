"مكافحة المخدرات" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة برتبة جندي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات باب القبول والتسجيل للكادر النسائي برتبة (جندي) .
وأوضحت أن الوظائف لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل عالي ، وفقاً لهذه الشروط :
1- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ بإستثناء من نشأت مع والديها في الخارج أثناء خدمة الدولة .
2- أن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة .
3- أن تكون لها هوية وطنية مستقلة سارية .
4- ألا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد لأي سبب أو من وظيفة حكومية .
5- ألا تكون متزوجة من غير سعودي .
وأكدت " مكافحة المخدرات " أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق ٤ /٦ /١٤٤٢هــ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 8 / 6 / 1442 هـ .