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الميزة "الذهبية" التي نفقدها إذا كبرنا.. حديقة بالرياض في الثمانينات
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
الملل5
انتظر اذا صار عمرها 80 سنه وراح الجمال واصبحت مكروه نتظر القصيده في جمالها
د محمد ماجد بخش
نظرية الأعداد الخرساء القاتنة الثابتة المتغيرة المحيرة والمتغيرة النسبية التي فيها يكون الكم أو الكموم محدد وغير محدد بحيث تلعب أدوارا لها أطوار متعددة فاستخدم العددية في أكثر من تمثيل فراغي وتستخدم الفراغية في أكثر من تمثيل ثقالي وتستخدم المحورية في أكثر من تمثيل ثقالي فراغي وتستخدم النسبية في أكثر من تمثيل مغناطيسي إنها الخرساء الجميلة الذكية النظرية الأكثر تعقيدا في فهمها لكنها مجرد خدعة تصويرية تمثل الأعداد في صورة الوحدات والوحدات في صور الدرجات و كذلك الدرجات في صورة المجموع ثم المجموع في صور الوحدات
الملل5
1،من الخطاء حضور الاداريين طوال الاسبوع والمعلميين من الجنسين يوم واحد المفروض جميعهم طوال الاسبوع ويشرح الدرس من فصل المدرسة بمراقبة مدير المدرسة الحضور والغياب 2،اذا كان مدته 10 اسبوع اي شهرين واسبوعان فكم بقي من المدة فيعني انتهاء الدراسة فما ادري هل هو استخفاف بالعقول التخبط في اتخاذ القرار هو سبب ريسئ في الفشل
البسطويسي
بص حضرتك ، ان بعض الظن اثم .
عبدالله
ياليت التطبيق تبع المواعيد شغال.
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