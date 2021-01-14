بالفيديو.. وزير الخارجية: الشراكة بين المملكة وروسيا تدعم الإستقرار العالمي

الرياض (صدى):
أكد سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس أن الشراكة بين المملكة وروسيا تدعم الإستقرار في العالم .
وأشار وزير الخارجية أن المملكة نجحت في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن ، كما نجحت في تحقيق التوزان في سوق النفط أثناء جائحة كورونا بالتعاون مع روسيا تحت مظلة منظومة أوبك بلس في تلك الفترة العصيبة .
وأشار أن هذا التعاون لم يحمي سوق النقط فقط ، بل حمى المنظومة الإقتصادية العالمية من أي تأثيرات خطيرة كان من الممكن أن ينتج عنها عدم استقرار .
كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تعاون الحكومتين السعودية والروسية في مكافحة فيروس كورونا المستجد .
وخلال الفترة الأخيرة جرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التعاون في مجال الطاقة وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.