" الصحة" توجه إرشادات هامة لتجنب الأرق المستمر

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الصحة نصائح هامة لمن يعاني من الأرق أو النوم المتقطع من خلال اتباع الإرشادات الصحية التالية :
1- عدم التوجه للفراش إلا عند الشعور بالنعاس .
2- تجنب النوم أثناء النهار .
3- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم .
4- ابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم .
5- ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل ، ويفضل قبل النوم بـ 5 ساعات .
6- تجنب المهدئات والمنومات إلا بوصف الطبيب .
7- الإمتناع عن الكافيين على الأقل بـ 6 ساعات قبل النوم .
8- تجنب التدخين .
9- العود على النوم والإستيقاظ في موعد ثابت .