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" الصحة" توجه إرشادات هامة لتجنب الأرق المستمر

Time منذ ساعة
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" الصحة" توجه إرشادات هامة لتجنب الأرق المستمر

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الصحة نصائح هامة لمن يعاني من الأرق أو النوم المتقطع من خلال اتباع الإرشادات الصحية التالية :

1- عدم التوجه للفراش إلا عند الشعور بالنعاس .

2- تجنب النوم أثناء النهار .

3- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم .

4- ابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم .

5- ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل ، ويفضل قبل النوم بـ 5 ساعات .

6- تجنب المهدئات والمنومات إلا بوصف الطبيب .

7- الإمتناع عن الكافيين على الأقل بـ 6 ساعات قبل النوم .

8- تجنب التدخين .

9- العود على النوم والإستيقاظ في موعد ثابت .

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي
يستاهلون كل ريال أندفع لهم
السامر
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض ".
ابو بدر الهلالي العالمي
سلمان وقع مع الهلال وأنتهى موضوعة وعلى مسؤليتي والإعلان قريب 💙🙏💙 وياسر وقع اربع مواسم بواقع ٨ ملايين ونصف المليون وبراتب كبير ٧٠٥ ألف شهريآ وإذا قلت شي من علم ومن مصدري سهم الله يطول في عمره..
ناقد
زرت سوق الخضار ووجدته يكتظ بالأجانب وقلة من الشباب السعوديين فسألت أحدهم : أين السعودة ؟ فقال : بأن لجنة السعودة تأتي مرتين أو ثلاث إلى المغرب وتغادر وإذا جاءت يهربون جميعهم وتجد محلاتهم فارغة وإذا غادرت عادوا إلى مواقعهم . وسألته عن معاناتهم فأجاب : غش الأجانب يشترون البضاعة ويعيدون تعبئتها ويسحبون من كل كرتون جزء منه ويتم تجميع ما سحب وتعبئته بكرتون آخر وتكون مربحة معهم ولو باع بأقل من سعر الشراء .. الأجانب لا يشترون إلا من بعضهم وكذب من يقول لك بأن أي أجنبي عربي أو غيره يشتري من سعودي والأحنبي موجود ( مؤامرة لإرهاق السعوديين وتطفيشهم ) وبعض السعوديين بل كثير لا يشتري إلا من الأجانب ... لجنة السعودة عملها محدد وبعد المغرب يترك الحبل على الغارب ... أكثر العمالة مخالفة وبعضهم هارب من كفيله والجوازات ليس لها دور مستمر .. نطالب بأن تكون لجنة السعودة والجوازات والبلدية عملها مستمر ما دام السوق شغال بالليل أو بالنهار لحمايتنا لأن أكثر الشباب خسر وباع بسطته على الأجانب ويقف خلفهم سعوديين متسترين .......... وبعد كل ما سمعته وما رأيته عند متابعة لجنة سوق الخضار وفرار الأجانب أقول وبالله التوفيق نعم شبابنا هم من يستحق أن نستثمر فيهم بحمايتهم لكي لا يكونوا فريسة سهلة لما يحاك لبلادنا
ابو مالك
الأخ سالم اتق الله في نفسك . يأخي لا تظلم الأئمة والمؤذنين . كيف ما يصلي في الناس لو تأخر راتبة ( يقوم بعملة اكثر من الراتب . ولا نزكي على الله احد . يكفيك وغيرك وأنا منهم تدخل المسجد وتجد التكييف شغال والأنارة ومن يصلي بالناس وينتظر حتى خروج المصلين ومن ثم يقفل المسجد . ومن يصلي ويئذن بالناس كمحتسب بدون اجرة . غفر لك ولنا ولجميع المسلمين الأحياء والأموات

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