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بالفيديو.. متحدثة التعليم: الدراسة ستخضع للتقييم أول عشرة أسابيع

Time منذ 10 دقائق
Views 1198
بالفيديو.. متحدثة التعليم: الدراسة ستخضع للتقييم أول عشرة أسابيع

الرياض (صدى):
أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني ستخضع للتقييم خلال أو بعد أول 10 أسابيع .

وقالت " الشهري " في مداخلة هاتفية على قناة " الإخبارية " أن الدراسة ستخضع لتقييم شامل في تلك الفترة وعليه سيتم اتخاذ القرار بإستمراريتها بنفس النظام أو إدخال بعض التعديلات .

ومن المقرر حضور الإداريين ومكاتب التعليم في المدارس على مدار الأسبوع ، بينما يحضر المعلمين والمعلمات يوم واحد ، ويكون حضورهم للشرح افتراضي عبر منصة مدرستي في الفصول الإفتراضية وبالتنسيق مع المدرسة .

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
لا يا حبيبي عقود اللاعبين تختلف عن المدربين .. النصر لن يدفع شرط جزائي لحمدالله .. ينطق في الاحتياط ويتم ابعاده عن الفريق حتى يدخل الفترة الحرة في يناير 2022 بعدين يسجل في أي نادي .. والنادي الخليجي اللي يبغاه من الان .. يدفع للنصر 100 مليون حتى يتعاقد معه لان النصر يملك عقد اللاعب .. تعرف الهداف سعره غالي .
الشمالي الجنوبي
الله يشفيه ويشفي كل مسلم .. ويرده لأهله ولكل عين ترجيه بعد الله سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ممتااز .. اظنها تخضّب الناقه ..
Zoolعالمي
الدب هذا خلى الطواقي تصلي شرق اذا ناسي افكرك او اسئل اي طاقيه مر من هنا
Zoolعالمي
ياشين السرج على البقره

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