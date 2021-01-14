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الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية

Time منذ 29 دقيقة
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الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية

الرياض (صدى):
أهابت المديرية العامة للدفاع المدني من الجميع أخذ الحيطة وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من اليوم حتى يوم السبت 6/3/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، وتبوك ) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

كما دعت إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
لا يا حبيبي عقود اللاعبين تختلف عن المدربين .. النصر لن يدفع شرط جزائي لحمدالله .. ينطق في الاحتياط ويتم ابعاده عن الفريق حتى يدخل الفترة الحرة في يناير 2022 بعدين يسجل في أي نادي .. والنادي الخليجي اللي يبغاه من الان .. يدفع للنصر 100 مليون حتى يتعاقد معه لان النصر يملك عقد اللاعب .. تعرف الهداف سعره غالي .
الشمالي الجنوبي
الله يشفيه ويشفي كل مسلم .. ويرده لأهله ولكل عين ترجيه بعد الله سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ممتااز .. اظنها تخضّب الناقه ..
Zoolعالمي
الدب هذا خلى الطواقي تصلي شرق اذا ناسي افكرك او اسئل اي طاقيه مر من هنا
Zoolعالمي
ياشين السرج على البقره

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