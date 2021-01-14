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6 تخصصات يدعمها "تمهير" للتدريب على رأس العمل بـ 5 شروط

Time منذ 25 دقيقة
Views 1372
6 تخصصات يدعمها "تمهير" للتدريب على رأس العمل بـ 5 شروط

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " اليوم الخميس شروط برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير " للإستفادة من الفرص التدريبية المتاحة .

وأكد أن البرنامج يدعم التخصصات التالية الآن " مساعد اكلينكي ، مساعد أسنان ، مساعد صيدلي ، بصريات ، السينما ، وسيط الشحن ، وذلك بالشروط التالية :

- أن يكون المتدرب من المواطنين .

- ألا يكون ملتحق بأي عمل حالياً .

- ألا يكون مستفيد من البرنامج سابقاً.

- الدبلوم أو البكالوريوس .

- أن تشير سجلات التأمينات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعدم تسجيله خلال الـ 6 أشهر السابقة .

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
لا يا حبيبي عقود اللاعبين تختلف عن المدربين .. النصر لن يدفع شرط جزائي لحمدالله .. ينطق في الاحتياط ويتم ابعاده عن الفريق حتى يدخل الفترة الحرة في يناير 2022 بعدين يسجل في أي نادي .. والنادي الخليجي اللي يبغاه من الان .. يدفع للنصر 100 مليون حتى يتعاقد معه لان النصر يملك عقد اللاعب .. تعرف الهداف سعره غالي .
الشمالي الجنوبي
الله يشفيه ويشفي كل مسلم .. ويرده لأهله ولكل عين ترجيه بعد الله سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ممتااز .. اظنها تخضّب الناقه ..
Zoolعالمي
الدب هذا خلى الطواقي تصلي شرق اذا ناسي افكرك او اسئل اي طاقيه مر من هنا
Zoolعالمي
ياشين السرج على البقره

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