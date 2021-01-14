6 تخصصات يدعمها "تمهير" للتدريب على رأس العمل بـ 5 شروط

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " اليوم الخميس شروط برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير " للإستفادة من الفرص التدريبية المتاحة .
وأكد أن البرنامج يدعم التخصصات التالية الآن " مساعد اكلينكي ، مساعد أسنان ، مساعد صيدلي ، بصريات ، السينما ، وسيط الشحن ، وذلك بالشروط التالية :
- أن يكون المتدرب من المواطنين .
- ألا يكون ملتحق بأي عمل حالياً .
- ألا يكون مستفيد من البرنامج سابقاً.
- الدبلوم أو البكالوريوس .
- أن تشير سجلات التأمينات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعدم تسجيله خلال الـ 6 أشهر السابقة .