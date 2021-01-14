"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الإتصالات السعودية باب التقديم على وظائف شارة لذوي الخبرة للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مشرف التخطيط المالي : بكالوريوس " المالية " ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادة الإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .
2- مستشار رئيسي العلامة التجارية " بكالويوس أو ما جيستير" إارة الأعمال ، التسويق " ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات ، إجادة الإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 29 / 5 / 1442 هـ الموافق 13 / يناير / 2021 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا
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