مراسل يتسبب في غضب "مولر" بعد إقصاء بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

وكالات (صدى):
تسبب سؤال طرحه مراسل تلفزيوني في انفعال مهاجم بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر، والرد على سؤاله بشكل حازم.
وكان السؤال يتعلق بحالة الفريق بعدما تم إقصائه من الدور الثاني لكأس ألمانيا إثر خسارته أمام هولشتاين كيل.
وانفعل المهاجم وسأل المراسل عما إذا كان يضحك بطرح مثل هذا السؤال، لكن المراسل أكد أنه جاد في سؤال، فأجاب "مولر بانفعال وقال بالطبع أنت ضحكت، ماذا تعتقد؟ بالتأكيد نشعر بالحزن، وهذا أمر يمكنك تصوره، فالحالة المزاجية للفريق ليست جيدة".
يذكر أن بايرن ميونخ خسر أمام هولشتاين كيل بركلات الترجيح بنتيجة 6 أهداف مقابل 5.