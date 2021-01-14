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صورة لأحد الأسواق في الرياض قبل 69 عام
منذ 58 دقيقة
823
1
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
“اللهم اشفِه شفاءً ليس بعدهُ سقما أبداً، اللهم خذ بيدِه، اللهمَّ احرسه بعينيك التي لاتنام واكفه بركنك الذى لا يُرام واحفظه بعزك الذى لا يُضام، واكلأه في الليل وفي النهارِوارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجائه “اللهم إنك أعلم بحاله فألطف به وأخبَرُ بمرضه فاشفه وأدرى بعلاجه فعجّل بشفائه يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسه ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلاً غير أجلاً يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه” “اللهم أنت الشافي المعافي اشف شفاء لا يغادر سقماً، وخفف عنه كل ما يؤلمه يا كريم”..
ابو وليد
عندي احساس انه مصفقهم ولاعن خامسهم قبل ما يسافر -- واحتمال يطلقهم بالثلاثه --بس احسن يستاهلون
ابو محمد 😎 ✍️
..... لكن فورة الدم من الصعب التحكم بهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كلاهما مجرم في حق نفسه ، من الافضل لو سلمها للسلطات لتحاكمهاا ..
ابو وليد
ترى العويس مسويها قاصد وعارف انهم بيوقفونه خايف من اربعات الهلال فيكم مثل كل مباراه
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