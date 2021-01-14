الشمراني يشكك في سبب سفر حمدالله: " سيرحل عن النصر خلال أيام "

طلال الغامدي (صدى):
شكك الناقد الرياضي أحمد الشمراني، في حقيقة السبب وراء مغادرة لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله إلى المغرب لإصابته.
ورأى الشمراني أنه من غير المنطقي إعطاء حمدالله إجازة للتعافي من إصابته في هذا التوقيت، قائلا: " علاجه ما يستاهل السفر " .
وقال: " هناك خلاف بين حمدالله والنصر قد يكون خلافًا ماليا، وربما يرحل ويفسخ عقده من طرف واحد، وماني مقتنع بالتبرير اللي قيل حول إصابته " .
وطالب الشمراني إدارة النصر بالتصريح بإذا ما كان هناك مشكلة، والبحث عن حلها، لأنهم بحاجة إلى اللاعب المغربي.
وكان حمدالله غادر الثلاثاء الماضي إلى بلاده، لعلاج إصابته في العضلة الضامة.
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