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الشمراني يشكك في سبب سفر حمدالله: " سيرحل عن النصر خلال أيام "

Time منذ 12 دقيقة
Views 1378
الشمراني يشكك في سبب سفر حمدالله: " سيرحل عن النصر خلال أيام "

طلال الغامدي (صدى):
شكك الناقد الرياضي أحمد الشمراني، في حقيقة السبب وراء مغادرة لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله إلى المغرب لإصابته.

ورأى الشمراني أنه من غير المنطقي إعطاء حمدالله إجازة للتعافي من إصابته في هذا التوقيت، قائلا: " علاجه ما يستاهل السفر " .

وقال: " هناك خلاف بين حمدالله والنصر قد يكون خلافًا ماليا، وربما يرحل ويفسخ عقده من طرف واحد، وماني مقتنع بالتبرير اللي قيل حول إصابته " .

وطالب الشمراني إدارة النصر بالتصريح بإذا ما كان هناك مشكلة، والبحث عن حلها، لأنهم بحاجة إلى اللاعب المغربي.

وكان حمدالله غادر الثلاثاء الماضي إلى بلاده، لعلاج إصابته في العضلة الضامة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مو بطاله الحلوه
اصيل
احلى قرار ودك 5 لاعبين دون ان يكون فيهم. حارس لكن كما يعرف الجمهور السعودي ان استقدام حراسة المرمى فسحه عشان يسدون مؤخرة فريق الطبطبه ابو الرشاوي والمحسوبيات قذارة والفساد الكره السعوديه واسئل الاعلاام الخليجي الحر ماهو اعلام الطبال و لخمار من كلب وسلوقي وزمرة الخدم
ابو عمار
وجهة نظر ليست ملزمه للاخرين .. يعني لو تم وضع المصحف على السجاد اثناء الصلاه فلا يعتبر هذا اهانه للمصحف وعموما الاعمال بالنيات
حاللد
سلقله
ابو عمار
طيب يا شيخ لم تحدد عورة الصلاه ولم تحدد عورة النظر ... المعروف ان عورة الرجل من السره الى الركبه واما المراءه فكلها عورها الا وجهها في الصلاه

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