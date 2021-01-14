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تقني بعد تحديث الواتساب: " اللي خايف على خصوصيته لا يستخدم إنترنت "

Time منذ ساعة
Views 2056
تقني بعد تحديث الواتساب: " اللي خايف على خصوصيته لا يستخدم إنترنت "

الرياض (صدى):
أكد الخبير التقني سعيد الدويغري، أنه لا داعي للهلع من تحديث تطبيق " واتساب " الأخير، مؤكدًا أن الأمر كله بغرض الإعلانات.

وتعجب الدويغري من قلق البعض على صورهم الشخصية ومعلوماتهم، قائلا: " ليش الخوف والهلع؟ وش المشكلة؟ ما راح يخترقون حسابك البنكي مثلا أو صورك، هم يبحثون عن أرقام وإحصائيات ونسب لخدمتهم في الإعلانات الموجهة لكل شخص فقط " .

ولم يحدد الدويغري تطبيق أكثر أمنًا من واتساب، قائلا: " اللي خايف على خصوصيته لا يستخدم إنترنت " .

وأضاف: " ما في خصوصية في الإنترنت، اللي يخاف فقط هم الأشخاص اللي في مكان حساس في الدولة، فعليه لا يذكر أي معلومات حساسة عبر أي تطبيق ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
مو بطاله الحلوه
اصيل
احلى قرار ودك 5 لاعبين دون ان يكون فيهم. حارس لكن كما يعرف الجمهور السعودي ان استقدام حراسة المرمى فسحه عشان يسدون مؤخرة فريق الطبطبه ابو الرشاوي والمحسوبيات قذارة والفساد الكره السعوديه واسئل الاعلاام الخليجي الحر ماهو اعلام الطبال و لخمار من كلب وسلوقي وزمرة الخدم
ابو عمار
وجهة نظر ليست ملزمه للاخرين .. يعني لو تم وضع المصحف على السجاد اثناء الصلاه فلا يعتبر هذا اهانه للمصحف وعموما الاعمال بالنيات
حاللد
سلقله
ابو عمار
طيب يا شيخ لم تحدد عورة الصلاه ولم تحدد عورة النظر ... المعروف ان عورة الرجل من السره الى الركبه واما المراءه فكلها عورها الا وجهها في الصلاه

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