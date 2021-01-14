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شاهد..مواطنة تلفت أنظار السياح بصابون حليب الإبل..وتكشف مدى قابليته للأكل

Time منذ ساعة
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شاهد..مواطنة تلفت أنظار السياح بصابون حليب الإبل..وتكشف مدى قابليته للأكل

الرياض (صدى):
استطاعت الشابة باسمة الحربي، أن تلفت أنظار سياح العلا بالمدينة المنورة، بالصابون الذي استخدمت في تصنيعه حليب الإبل والتمر.

وأوضحت الحربي، أنها قررت استغلال الثروات المحلية في إنتاج منتج تجميلي للعناية بالبشرة، باستخدام حليب الإبل والتمر.

وأشارت إلى أن حليب الإبل غني بعدة عناصر مفيدة للبشرة، ويبلغ سعر الصابونة الواحدة 32 ريالا.

وعن إمكانية تناول هذا النوع من الصابون، كونه مستحضرًا مكونًا من مواد طبيعية، أكدت الحربي أنه لا يمكن تناوله فهو في النهاية مصنع كميائيا ويوجد فيه مادة هيدروكسيد الصوديوم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مو بطاله الحلوه
اصيل
احلى قرار ودك 5 لاعبين دون ان يكون فيهم. حارس لكن كما يعرف الجمهور السعودي ان استقدام حراسة المرمى فسحه عشان يسدون مؤخرة فريق الطبطبه ابو الرشاوي والمحسوبيات قذارة والفساد الكره السعوديه واسئل الاعلاام الخليجي الحر ماهو اعلام الطبال و لخمار من كلب وسلوقي وزمرة الخدم
ابو عمار
وجهة نظر ليست ملزمه للاخرين .. يعني لو تم وضع المصحف على السجاد اثناء الصلاه فلا يعتبر هذا اهانه للمصحف وعموما الاعمال بالنيات
حاللد
سلقله
ابو عمار
طيب يا شيخ لم تحدد عورة الصلاه ولم تحدد عورة النظر ... المعروف ان عورة الرجل من السره الى الركبه واما المراءه فكلها عورها الا وجهها في الصلاه

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