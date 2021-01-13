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شاهد..ترامب يعلن إدانته الكاملة لأحداث اقتحام الكونجرس

Time منذ 33 دقيقة
Views 1406
شاهد..ترامب يعلن إدانته الكاملة لأحداث اقتحام الكونجرس

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الخميس، إدانته الكاملة للعنف الذي حدث في مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، في كلمة بثها " البيت الأبيض "، إنه يجب التركيز على تعزيز مصالح الأمة بأكملها، مضيفا: " لن نسمح لأنصارنا بمضايقة الأمريكيين " .

يذكر أنه في واقعة غير مسبوقة، اقتحم متظاهرون مؤيدون لدونالد ترامب مبنى الكونجرس، خلال التصديق على أصوات المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز جو بايدن، وجاء ذلك بعد كلمة من ترامب من وسط حشود المتظاهرين في واشنطن أكد فيها رفضه لنتائج الانتخابات.

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الله يغفر له ويرحمه
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الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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