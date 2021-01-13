تهمة جديدة تلاحق الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

باريس (صدى):
يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اتهامات، بخلق وظيفة وهمية لزوجته السابقة سيسيليا اتياس.
وتبين أن زوجة ساركوزي السابقة كانت تتقاضى عن تلك الوظيفة الوهمية أجرًا من ميزانية الجمعية الوطنية الفرنسية.
وكشفت مصادر أن سيسيليا تقاضت 3088 يورو صافية من ميزانية الجمعية، كمقابل عن عملها " المفترض " لمدة 75.84 ساعة كل شهر، طيلة 9 أشهر.
واتضح عدم وجود أي أثر عن عمل السيدة ساركوزي يثبت قيامها بوظيفتها، فيما لم يصدر عن الزوجة السابقة لساركوزي أي تعليق على هذه الاتهامات.
يذكر أن ساركوزني، يواجه أيضًا تهمة تشكيل عصابة إجرامية في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، حيث اتهمته النيابة العامة بهذه التهمة، على خلفية التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.