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لقطة رائعة من فعاليات رالي دكار

Time منذ 5 دقائق
Views 124
لقطة رائعة من فعاليات رالي دكار

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
من حق الجميع العمل والرزق مهما كان العمر
ربيعان الربيعان
المستفيد هو الهلال لذا لانستغرب مثل هذه القرارات والاهلي متعود على الضلم
gsusv
خبر تافه
abdul
إمرأة مشبَّعة افكارها بالاستماع لإذاعة Rush Limbaugh. اما انشطار بعض الولايات من الوحدة الامركية فهذا وارد مثل استقلال ولاية تكساس ولكن ليس بعد ٧ ايام، ربما بعد سبع سنوات اذا بدأوا ابناء تلك الولاية اجرائات ممارسة حقهم في الانفصال من دي الوقت، كما مارسوا اهل اسكوتلاندا في بريطانية واهل كويبك في كندا، ولكن لم يحصلوا على النسبة الادنى ( 50% زائد واحد ) للانفصال . اما انقسام الجنوب الامريكي عن الشمال لا اظن بيحصل قبل ٢١٢١ م. اي بعد ١٠٠ سنة. وان مائة عام لناظره قريب كما قال القائل. ههههه
نجاة محمد
ربنا يرحمه كان مذيع ناجح

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