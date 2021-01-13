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بالفيديو.. الأمير عبدالله بن سعود يتحدث عن كنز ضخم في المملكة 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الأمير عبدالله بن سعود يتحدث عن كنز ضخم في المملكة 

عادل الحربي (صدى):
كشف الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، رئيس مجلس السياحة والثقافة بالغرفة التجارية في محافظة جدة، ورئيس مجموعة الأحلام السياحية، عن كنز ضخم في المملكة.

ولفت الأمير عبدالله بن سعود خلال حوار تلفزيوني، إلى وجود كنز سياحي للمملكة يمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 1800 كيلو متر من شمال المملكة حتى جنوبها، مضيفا:"  لا يختلف اثنان على الساحة البحرية التي تعد الأهم في المملكة والعالم، ورُوّادها يقدرون إلى المليارات ".

وأوضح أن شاطئ البحر الأحمر يتميز بالتنوع الفريد في جميع فصول العام، وكذلك التنوع البحري والكائنات المختلفة والجزر الرملية، مبينا أن مدينة جدة هي المنطقة الرئيسية للسياحة في المملكة، فيما يفضل السياح السعوديون في الشتاء منطقة مكة وبالتحديد منطقة الليث، وفي الصيف يفضل الكثير، شمال المملكة من ينبع حتى منطقة حقل، لتميزها بالأسماك ذات الألوان المختلفة.

وتابع أن هناك تنسيقًا مع المستثمرين بشأن مدينة جدة والمناطق التابعة لها إداريًّا، لعمل خطة شاملة للتنمية، لافتا إلى أن العقبات التي قد يواجهها المستثمرون لا تعدو كونها إدارية بسيطة، وسيجري تذليلها.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ولية ماتصدق خبر وهي تنتظر الدقائق والثواني على نار وليس جمر الغضى
لا يهمونك انا مجنونك
يستاهل البرد من ضبع دفاة مو اذا ماخفت عفانتهم ولا فيروس كورونا والله مابيسوون عيشة لك ومخافة الله بين عيونهم بل يقولون الله لا يردهم شعب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
سعـــ ابومحمد ــد
والله يالخبر انها المدينة الوحيدة في السعودية اللي تستاهل هالمشاريع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم الحال

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