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موعد استئناف الرحلات الجوية القطرية إلى مصر

Time منذ ساعة
Views 1590
موعد استئناف الرحلات الجوية القطرية إلى مصر

نايف السالم (صدى):
أوضحت  شركة الخطوط الجوية القطرية  اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 يناير الحالي.

وأشارت الشركة، في بيان لها، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر لتبدأ بالقاهرة اعتبارا من 18 يناير وتليها الإسكندرية في الـ25 من الشهر ذاته.

وكانت شركة مصر للطيران أبانت أنها تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة إضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، بعد إعلان عودة الطيران مع قطر.

يذكر أن وزارة الطيران المدني المصرية، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من أمس الثلاثاء.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
من حق الجميع العمل والرزق مهما كان العمر
ربيعان الربيعان
المستفيد هو الهلال لذا لانستغرب مثل هذه القرارات والاهلي متعود على الضلم
gsusv
خبر تافه
abdul
إمرأة مشبَّعة افكارها بالاستماع لإذاعة Rush Limbaugh. اما انشطار بعض الولايات من الوحدة الامركية فهذا وارد مثل استقلال ولاية تكساس ولكن ليس بعد ٧ ايام، ربما بعد سبع سنوات اذا بدأوا ابناء تلك الولاية اجرائات ممارسة حقهم في الانفصال من دي الوقت، كما مارسوا اهل اسكوتلاندا في بريطانية واهل كويبك في كندا، ولكن لم يحصلوا على النسبة الادنى ( 50% زائد واحد ) للانفصال . اما انقسام الجنوب الامريكي عن الشمال لا اظن بيحصل قبل ٢١٢١ م. اي بعد ١٠٠ سنة. وان مائة عام لناظره قريب كما قال القائل. ههههه
نجاة محمد
ربنا يرحمه كان مذيع ناجح

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