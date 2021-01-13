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التعليم تكشف آلية الدراسة في الفصل الثاني 

Time منذ ساعة
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التعليم تكشف آلية الدراسة في الفصل الثاني 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، عن استمرار ‎التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة.

وجاء ذلك حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا، وما تحقق من نجاح للتعليم عن بُعد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها:" حرصًا من القيادة الرشيدة- حفظها الله- على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وتأكيدًا على ضمان استمرار رحلتهم التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وبعد دراسة واقع التعليم عن بعد خلال الفترة السابقة، وتشكيل لجنتين في التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقق من نجاحات للتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يعد نجاحًا للتعليم في المملكة ".

وقررت وزارة التعليم، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وأبانت:" يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا "، موضحة:" تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة ".

وأكدت وزارة التعليم على ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بعد بكفاءة، كما أشادت بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بعد أبنائهم، وأن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمتدربين بفصل دراسي حافل بالنجاح والتفوق، والصحة والسلامة للجميع.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
من حق الجميع العمل والرزق مهما كان العمر
ربيعان الربيعان
المستفيد هو الهلال لذا لانستغرب مثل هذه القرارات والاهلي متعود على الضلم
gsusv
خبر تافه
abdul
إمرأة مشبَّعة افكارها بالاستماع لإذاعة Rush Limbaugh. اما انشطار بعض الولايات من الوحدة الامركية فهذا وارد مثل استقلال ولاية تكساس ولكن ليس بعد ٧ ايام، ربما بعد سبع سنوات اذا بدأوا ابناء تلك الولاية اجرائات ممارسة حقهم في الانفصال من دي الوقت، كما مارسوا اهل اسكوتلاندا في بريطانية واهل كويبك في كندا، ولكن لم يحصلوا على النسبة الادنى ( 50% زائد واحد ) للانفصال . اما انقسام الجنوب الامريكي عن الشمال لا اظن بيحصل قبل ٢١٢١ م. اي بعد ١٠٠ سنة. وان مائة عام لناظره قريب كما قال القائل. ههههه
نجاة محمد
ربنا يرحمه كان مذيع ناجح

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