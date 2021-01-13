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القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بالرياض

Time منذ 18 دقيقة
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القبض على شخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بالرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الذي باشرته الأجهزة الأمنية بتاريخ 12 / 5 / 1442 هـ عن محاولة أحد الأشخاص سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم شرق مدينة الرياض، واستخدامه أداة صلبة لتكسير الجهاز، والهروب بمركبة من دون لوحات بعد فشله في ذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
عن بعد أخي أبوعبدالله نجح وتوفير من جميع النواحي نحمد آلله.. كل أمره خير سبحانه 🙏
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مزبن الجاني يعيد تربيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
ابو عبدالله
ما فهمت شي

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