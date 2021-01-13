قرار جديد من النصر بشأن الكرواتي هورفات

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة نادي النصر، استمرار الكرواتي ألين هورفات، كمدرب للفريق، وتأجيل البحث عن بديل البرتغالي رويفيتوريا، لحين إشعار أخر.
واتفقت إدارة نادي النصر مع الأعضاء الذهبيين الداعمين على استمرار هورفات في منصبه وتأجيل البحث عن مدرب بديل للبرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل قبل أسبوعين، وفقا للزميلة " الرياضية ".
وأبدت الإدارة النصراوية سعادتها بالعمل الفني الذي يقدمه هورفات، خاصةً بعد أن حرَّر الفريق من الاعتماد في التسجيل على المغربي عبدالرزاق حمدالله، المهاجم، إذ سجل ستة لاعبين أهداف النصر في المباراتين الماضيتين.
وأحضرت إدارة نادي النصر، عائلة المدرب الكرواتي إلى الرياض، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستمرار في قيادة الفريق.