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قرار جديد من النصر بشأن الكرواتي هورفات

Time منذ 28 دقيقة
Views 1733
قرار جديد من النصر بشأن الكرواتي هورفات

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة نادي ‎النصر، استمرار الكرواتي ألين هورفات، كمدرب للفريق، وتأجيل البحث عن بديل البرتغالي روي‎فيتوريا، لحين إشعار أخر.

واتفقت إدارة نادي النصر مع الأعضاء الذهبيين الداعمين على استمرار هورفات في منصبه وتأجيل البحث عن مدرب بديل للبرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل قبل أسبوعين، وفقا للزميلة " الرياضية ".

وأبدت الإدارة النصراوية سعادتها بالعمل الفني الذي يقدمه هورفات، خاصةً بعد أن حرَّر الفريق من الاعتماد في التسجيل على المغربي عبدالرزاق حمدالله، المهاجم، إذ سجل ستة لاعبين أهداف النصر في المباراتين الماضيتين.

وأحضرت إدارة نادي النصر، عائلة المدرب الكرواتي إلى الرياض، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستمرار في قيادة الفريق.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
عن بعد أخي أبوعبدالله نجح وتوفير من جميع النواحي نحمد آلله.. كل أمره خير سبحانه 🙏
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مزبن الجاني يعيد تربيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
ابو عبدالله
ما فهمت شي

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