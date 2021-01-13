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"الموارد البشرية " توضح خطوات الاستفادة من خدمة الموافقة على نقل تابع

Time منذ 50 دقيقة
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"الموارد البشرية " توضح خطوات الاستفادة من خدمة الموافقة على نقل تابع

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، خطوات الاستفادة من خدمة الموافقة على نقل تابع.

وأشارت الموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن خدمة الموافقة على نقل خدمة تابع إحدى خدمات بوابة الأفراد الجديدة والتي تسمح للمستخدم (عمالة منشآت - وافدين، وافد خاص) بالموافقة أو الرفض على طلب نقل خدمة التابع دون الحاجة إلى زيارة مكتب العمل (الإجراء الحالي قبل الخدمة).

وتضمنت خطوات الاستفادة من خدمة الموافقة على نقل تابع "دخول المستخدم للنظام، الدخول عبر خدمة الموافقة على نقل خدمة تابع، النظام يقوم بعرض طلب نقل الخدمة، ويقوم المستخدم باستعراض بيانات طلب نقل الخدمة.

ويتاح للمستخدم مراجعة طلب نقل الخدمة، اضغط على زر موافقة أو رفض وذلك للموافقة أو لرفض الطلب، ويقوم النظام بإظهار رسالة تأكيد للمستخدم لتأكيد تغيير حالة الطلب

ويجب على المستخدم القيام بتأكيد الطلب، كما ان النظام يقوم بالتحقق من رمز أبشر للمستخدم، وبتعديل حالة طلب نقل الخدمة وحفظ البيانات حسب قواعد العمل.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
عن بعد أخي أبوعبدالله نجح وتوفير من جميع النواحي نحمد آلله.. كل أمره خير سبحانه 🙏
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مزبن الجاني يعيد تربيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
ابو عبدالله
ما فهمت شي

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