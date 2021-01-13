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تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية  

Time منذ ساعة
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تعليق ناري للأهلي على إيقاف العويس إثر واقعة القادسية  

طلال الغامدي (صدى):
علق النادي الأهلي، على إيقاف الحارس محمد العويس من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم.

وقال فيصل زيد المتحدث باسم الأهلي:" بما إنه قرار إيقاف العويس مبني على رد فعله بعد التلفظ عليه وهو في أرضية الملعب من قبل مسؤولين ".

وأضاف:" لا بد من التحقيق مع الحكام، لماذا لم يقوموا بإيقاف المباراة وحماية اللاعب من المسؤولين وهم يملكون هذه الصلاحية؟، ما في جمهور اللي برا مسؤول ".

وكانت لجنة الانضباط أقرت بإيقاف العويس لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب تلاسنه مع خالد المرشود نائب رئيس رابطة مشجعي نادي القادسية.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
عن بعد أخي أبوعبدالله نجح وتوفير من جميع النواحي نحمد آلله.. كل أمره خير سبحانه 🙏
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مزبن الجاني يعيد تربيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
ابو عبدالله
ما فهمت شي

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