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بايرن ميونيخ يواجه صعوبة في إتمام صفقة "بديل ألابا"

Time منذ 34 دقيقة
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بايرن ميونيخ يواجه صعوبة في إتمام صفقة "بديل ألابا"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير ألمانية، اليوم الأربعاء، عن سبب صعوبة حصول نادي بايرن ميونيخ الألماني على بديل ديفيد آلابا، مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت التقارير أن إدارة البايرن حددت بديل ديفيد الآبا، وهو الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت أن القيمة المالية للاعب الفرنسي صاحب الـ22 عامًا، تمثل عائقًا أمام بايرن ميونيخ في ضمه؛ حيث تقدر بـ45 مليون يورو، وهو ما يصعب على النادي الألماني دفعه في ظل أزمة كورونا التي خلفت أضرارًا اقتصادية للأندية.

وأضافت أن العملاق الألماني مضطر للتعاقد مع أوباميكانو أو أي بديل آخر من الطراز الرفيع، لتعويض رحيل ألابا، مشيرة إلى أن عقد اللاعب مع الفريق حتي يونيو 2023، في حين يوجد شرط جزائي في العقد بقيمة 42 مليون يورو.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله.. .Yousra is still a beautiful woman
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وهذا وقتها

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