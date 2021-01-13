شاهد.. جانغ هيون يُفاجئ الهلاليين بلوك جديد ويظهر  بـ" السكسوكة " 

ماجد محمد (صدى):
فاجأ محترف الهلال، الكوري جانغ هيون سو، الهلاليين بلوك جديد ويظهر بالسكسوكة، مما أثار إعجاب محبيه.
وقال الكوري جانغ هيون في مقطع فيديو:" جحفلي وياسر الشهراني هم من علمني عن السكسوكة وأعجبتني ".
وكان الهلال استعاد قائد دفاعاته المحترف الكوري جانغ هيون سو وقائد الفريق سلمان الفرج قبل 3 أيام من مواجهة الأهلي بعد غد الجمعة لحساب الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن الهلال قد استعاد في اليومين الماضيين حارس مرماه الخبير عبد الله المعيوف بعد طول غياب، كما استعاد المدافع مد الله العليان حيث شاركا في التدريبات بفعالية، في الوقت الذي مازال المدافع علي البليهي يواصل تطبيق برنامجه اللياقي المتمثل في الجري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى، ولم يدخل التدريبات الجماعية حتى يوم أمس، وبالتالي سيكون خارج قائمة الفريق في المباراة.