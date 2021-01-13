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مفاجأة لموظفي القطاع الخاص حال الوفاة: منح المعاش لأفراد العائلة

Time منذ ساعة
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مفاجأة لموظفي القطاع الخاص حال الوفاة: منح المعاش لأفراد العائلة

الرياض (صدى):
يغفل الكثير من موظفي ‎القطاع الخاص بعض الأمور المتعلقة بالوضع النظامي لهم حال توفى الموظف الذي لديه اشتراك في التأمينات.

وتضمن الوضع النظامي: إذا توفي المشترك بعد ترکه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته، فإن معاش التقاعد اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

وينص النظام: إذا بلغت مدة اشتراك مورثهم " 120 " شهرا فعلية، أو إذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن " 60 " شهرا فإنه يحق لهم طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة " 120 " شهرا، ويلتزم أفراد العائلة بدفع نسبة " 18% " عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع " 25% " من نصيب كل مستحق من أفراد العائلة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله.. .Yousra is still a beautiful woman
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وهذا وقتها

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