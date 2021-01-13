الأعداد السابقة للصحيفة

إدواردو محذرا الهلال من ارتكاب خطأ جسيم يتعلق باللاعب سلمان الفرج 

Time منذ 29 دقيقة
Views 1843
إدواردو محذرا الهلال من ارتكاب خطأ جسيم يتعلق باللاعب سلمان الفرج 

طلال الغامدي (صدى):
طالب النجم البرازيلي الكبير كارلوس إدواردو، صانع ألعاب شباب الأهلي دبي الإماراتي الحالي، ناديه السابق، بعدم الاستغناء عن سلمان الفرج، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

وشدد إدواردو، على ضرورة احتفاظ الهلال بـ" قائد خط وسطه "، بأي شكل من الأشكال، لما يمثله من إضافة فنية كبرى للفريق.

وكان الفرج البالغ من العمر 31 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، في يناير الحالي، وسط تضارب الأنباء، بشأن التجديد، من عدمه.

يذكر أن إدواردو، زامل الفرج، في الهلال، في الفترة من 2015 إلى 2020، قبل أن ينتقل النجم البرازيلي، إلى الإمارات، في صيف العام الماضي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعطيهم الصحة والعافية
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض

أخر الأخبار

مفاجأة من المعاشات لموظفي القطاع الخاص حال الوفاة: منح المعاش لأفراد العائلة
مفاجأة من المعاشات لموظفي القطاع الخاص حال الوفاة: منح المعاش لأفراد العائلة
Time منذ دقيقتين Views 1119
النائب الجمهوري جيم جوردن: مشروع عزل ترامب خطر على أمريكا
النائب الجمهوري جيم جوردن: مشروع عزل ترامب خطر على أمريكا
Time منذ 12 دقيقة Views 1302
حسناء ساكنه بين الجبال وبعيد عن ازعاج الناس
حسناء ساكنه بين الجبال وبعيد عن ازعاج الناس
Time منذ 23 دقيقة Views 297
الغزال ماهمه الفهد
الغزال ماهمه الفهد
Time منذ 24 دقيقة Views 300
المدرب أخذه الحماس بزيادة
المدرب أخذه الحماس بزيادة
Time منذ 24 دقيقة Views 252
إدواردو محذرا الهلال من ارتكاب خطأ جسيم يتعلق باللاعب سلمان الفرج 
إدواردو محذرا الهلال من ارتكاب خطأ جسيم يتعلق باللاعب سلمان الفرج 
Time منذ 29 دقيقة Views 1843
ممرضة تروي تفاصيل إنقاذها حياة طفلتين من الغرق على شاطئ بيش
ممرضة تروي تفاصيل إنقاذها حياة طفلتين من الغرق على شاطئ بيش
Time منذ 36 دقيقة Views 1486
الموت يغيب قائد عمليات القوات الخاصة في حادثة جهيمان 
الموت يغيب قائد عمليات القوات الخاصة في حادثة جهيمان 
Time منذ 45 دقيقة Views 2826
فييتو يدخل في حرب باردة مع الهلال لسبب غير متوقع 
فييتو يدخل في حرب باردة مع الهلال لسبب غير متوقع 
Time منذ 58 دقيقة Views 2544
الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق
الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق
Time منذ ساعة Views 2419