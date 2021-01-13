إدواردو محذرا الهلال من ارتكاب خطأ جسيم يتعلق باللاعب سلمان الفرج 

طلال الغامدي (صدى):
طالب النجم البرازيلي الكبير كارلوس إدواردو، صانع ألعاب شباب الأهلي دبي الإماراتي الحالي، ناديه السابق، بعدم الاستغناء عن سلمان الفرج، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.
وشدد إدواردو، على ضرورة احتفاظ الهلال بـ" قائد خط وسطه "، بأي شكل من الأشكال، لما يمثله من إضافة فنية كبرى للفريق.
وكان الفرج البالغ من العمر 31 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، في يناير الحالي، وسط تضارب الأنباء، بشأن التجديد، من عدمه.
يذكر أن إدواردو، زامل الفرج، في الهلال، في الفترة من 2015 إلى 2020، قبل أن ينتقل النجم البرازيلي، إلى الإمارات، في صيف العام الماضي.