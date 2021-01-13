فييتو يدخل في حرب باردة مع الهلال لسبب غير متوقع 

نواف السالم (صدى):
ادعت تقارير صحفية، أن إدارة الهلال لا تريد بقاء النجم الأرجنتيني، لوسيانو فييتو في الفريق، ولكن " فييتو " قرر الدخول في " حرب باردة " مع الإدارة الهلالية، بإصراره على البقاء مع الفريق، وعدم الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي.
ويأتي ذلك بسبب أن " فييتو " لم يقدم المستوى المأمول منه، منذ الانضمام إلى الهلال، حيث فشل في تسجيل أي هدف، مكتفيًا بصناعة أسيست وحيد فقط.
وكان " فييتو " انضم إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة قدرت قيمتها بـ7 ملايين يورو.
وكان خورخي زيستيربيلر، وكيل أعمال فييتو، قال إن اللاعب، لا ينوي الرحيل عن الهلال، كما نفى كافة الشائعات التي تتردد بشأن انتقاله إلى ريفيربليت.