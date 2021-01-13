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بالفيديو.. مراحل تطور شكل بطاقة الهوية الوطنية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مراحل تطور شكل بطاقة الهوية الوطنية

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مراحل تطور بطاقة الهوية الوطنية في المملكة من تقنية البلوريد حتى الهوية الرقمية.

وقالت أن أول صدور لبطاقة الهوية الوطنية بتقنية البلوريد في عام 1405هـ، كما أنه في عام 1425هـ أُطلقت المرحلة الأولى من الجيل الثاني لوثائق إثبات الشخصية تحت اسم "بطاقة الهوية الوطنية".

وشهد عام 1430هـ بدء المرحلة الثانية من الجيل الثاني للبطاقة لتعتمد على تقنية الحفر بالليزر، ثم صدر في عام 1439هـ الجيل الثالث من البطاقة.

كما تم تغيير تصميمها لتواكب التطور الحالي للحكومة الإلكترونية، وتطبيقاتها المتعددة، وأصبحت تدعم اللغة الإنجليزية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعطيهم الصحة والعافية
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض

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