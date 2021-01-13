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مدافع ليفربول ليس جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد

Time منذ 7 دقائق
Views 1183
مدافع ليفربول ليس جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بريطانية، أن الكاميروني جويل ماتيب، مدافع ليفربول، ليس جاهزًا حتى الآن لمواجهة مانشستر يونايتد.

ويذكر أن ليفربول يستعد يوم الأحد المقبل، لمواجهة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البريميرليج.

وذكرت أن ماتيب لم يتدرب بعد مع زملائه حيث سيكون مدربه يورجن كلوب، في حاجة لرؤيته يتدرب مرتين من أجل الثقة في الاعتماد عليه يوم الأحد.

وأضافت أنه في حال عدم جاهزية ماتيب لمباراة الأحد، سيعود هندرسون لوسط الميدان، وسيعتمد على أحد الثنائي ريس ويليامز أو نات فيليبس في قلب الدفاع.

وكان ماتيب قد تعرض لإصابة في العضلة المقربة ضد وست بروميتش في 27 ديسمبر الماضي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حابس ابليس في كيس
احسنت الرد
ابو محمد 😎 ✍️
حمقى مخفوفين ..
نجاة محمد
خير يا طير نعيش و نشوف
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... مجرم ..
برق امصحا
لازم يلزقون كل شيء في الهلال...والله انكم متخلفين ومعفنين وعقولكم سقيمة ونفوسكم مريضة...الهلال ارسلوا واحد يتكلم على العويس ههههههههههه الله المستعان على هؤلاء المتخلفين

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