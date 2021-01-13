مدافع ليفربول ليس جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بريطانية، أن الكاميروني جويل ماتيب، مدافع ليفربول، ليس جاهزًا حتى الآن لمواجهة مانشستر يونايتد.
ويذكر أن ليفربول يستعد يوم الأحد المقبل، لمواجهة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البريميرليج.
وذكرت أن ماتيب لم يتدرب بعد مع زملائه حيث سيكون مدربه يورجن كلوب، في حاجة لرؤيته يتدرب مرتين من أجل الثقة في الاعتماد عليه يوم الأحد.
وأضافت أنه في حال عدم جاهزية ماتيب لمباراة الأحد، سيعود هندرسون لوسط الميدان، وسيعتمد على أحد الثنائي ريس ويليامز أو نات فيليبس في قلب الدفاع.
وكان ماتيب قد تعرض لإصابة في العضلة المقربة ضد وست بروميتش في 27 ديسمبر الماضي.