"أكتون" يُثير الجدل حول إحلال "واتساب" محل سيجنال 

وكالات (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي لتطبيق Signal، بريان أكتون، أن هناك متسعًا لتطبيقي WhatsApp و Signal، لافتا:" لكن في الواقع ليس لدي رغبة في القيام بكل الأشياء التي يقوم بها تطبيق WhatsApp ".
وتوقع " أكتون " أن يعتمد الناس على Signal للتحدث مع العائلة والأصدقاء المقربين، لكنهم في الوقت نفسه سيستمرون في التحدث إلى أشخاص آخرين عبر WhatsApp.
وأبان " أكتون " أن التطبيقين لهما أغراض مختلفة، لافتا: ليس لدي رغبة في القيام بكل الأشياء التي يقوم بها واتساب على الرغم من أنه لم يحدد الميزات في الواتساب التي لا يخطط لتكرارها.
وتابع: أرغب في منح الناس خيارًا وليس بديلًا، تطبيق سيجنال هو سيناريو يركز على الخصوصية وعدم بيع بيانات المستخدمين أو عرض إعلانات داخل التطبيق.