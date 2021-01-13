الأعداد السابقة للصحيفة

"أكتون" يُثير الجدل حول إحلال "واتساب" محل سيجنال 

Time منذ 26 دقيقة
Views 1419
Comment 1
"أكتون" يُثير الجدل حول إحلال "واتساب" محل سيجنال 

وكالات (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي لتطبيق Signal، بريان أكتون، أن هناك متسعًا لتطبيقي WhatsApp و Signal، لافتا:" لكن في الواقع ليس لدي رغبة في القيام بكل الأشياء التي يقوم بها تطبيق WhatsApp ".

وتوقع "  أكتون " أن يعتمد الناس على Signal للتحدث مع العائلة والأصدقاء المقربين، لكنهم في الوقت نفسه سيستمرون في التحدث إلى أشخاص آخرين عبر WhatsApp.

وأبان " أكتون " أن التطبيقين لهما أغراض مختلفة، لافتا: ليس لدي رغبة في القيام بكل الأشياء التي يقوم بها واتساب على الرغم من أنه لم يحدد الميزات في الواتساب التي لا يخطط لتكرارها.

وتابع: أرغب في منح الناس خيارًا وليس بديلًا، تطبيق سيجنال هو سيناريو يركز على الخصوصية وعدم بيع بيانات المستخدمين أو عرض إعلانات داخل التطبيق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حابس ابليس في كيس
احسنت الرد
ابو محمد 😎 ✍️
حمقى مخفوفين ..
نجاة محمد
خير يا طير نعيش و نشوف
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... مجرم ..
برق امصحا
لازم يلزقون كل شيء في الهلال...والله انكم متخلفين ومعفنين وعقولكم سقيمة ونفوسكم مريضة...الهلال ارسلوا واحد يتكلم على العويس ههههههههههه الله المستعان على هؤلاء المتخلفين

أخر الأخبار

مدافع ليفربول ليس جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد
مدافع ليفربول ليس جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد
Time منذ 7 دقائق Views 1181
بالفيديو والصور.. سوني فيجن S تتألق في الطرق العامة 
بالفيديو والصور.. سوني فيجن S تتألق في الطرق العامة 
Time منذ 18 دقيقة Views 1135
"أكتون" يُثير الجدل حول إحلال "واتساب" محل سيجنال 
"أكتون" يُثير الجدل حول إحلال "واتساب" محل سيجنال 
Time منذ 26 دقيقة Views 1419
القبض على ستيني اغتصب حفيدتيه
القبض على ستيني اغتصب حفيدتيه
Time منذ 38 دقيقة Views 811
حيل منزلية للتخلص من حروق اللسان 
حيل منزلية للتخلص من حروق اللسان 
Time منذ 49 دقيقة Views 1438
فتاة تسقط من السيارة وهي تسير
فتاة تسقط من السيارة وهي تسير
Time منذ 51 دقيقة Views 418
نهاية الهياط
نهاية الهياط
Time منذ 51 دقيقة Views 420
بالصور..مميزات هيونداي كونا N الجديدة
بالصور..مميزات هيونداي كونا N الجديدة
Time منذ 53 دقيقة Views 1217
توضيح من الخطوط السعودية بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران 
توضيح من الخطوط السعودية بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران 
Time منذ 57 دقيقة Views 1998
وزير النقل : توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%
وزير النقل : توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%
Time منذ ساعة Views 1647