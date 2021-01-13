زيدان يمنع رحيل الثنائي "مارسيلو وإيسكو" عن ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن زيدان يمنع رحيل الثنائي البرازيلي مارسيلو، ولاعب الوسط إيسكو، باعتبارهما أحد أعضاء الجيل الذهبي الذي حقق ثلاثية دوري الأبطال الشهيرة.
وذكرت تقارير أن زيدان يحاول في الفترة الأخيرة الاعتماد على إيسكو ومارسيلو في بعض أوقات المباريات، من أجل إثبات حاجته لخدماتهما لإدارة فلورنتينو بيريز.
وأضافت أن زيدان مازال يرى بأن مارسيلو، وإيسكو قادران على استغلال الفرصة الأخيرة التي سيحصل الثنائي عليها، في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن مارسيلو، إيسكو سيكونان على رأس المغادرين لريال مدريد في الصيف المقبل، إذا استمر مستواهما الفني في تراجع مستمر.