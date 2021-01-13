حشرة تقود الشرطة لكشف قاتل

دبي (صدى):
تمكنت شرطة دبى من كشف ملابسات جريمة قتل عن طريق حشرة تم العثور عليها في جثة الضحية.
وذكرت رئيس الفحص الطبي بالأدلة الجنائية في شرطة دبى، سارة المقهوى، أن المتهم كان يدعي أن الضحية توفيت جراء حادث دهس عادي لكن الحشرة التي عثروا عليها أثبتت عدم صحةما يقوله.
وأضافت أن الحشرة كانت تعيش في إحدى الإمارات بدولتها وليست في دبي، مؤكدة أن الجهات المعنية حددت المكان الذي تعيش فيه هذه الحشرة.
ونوهت بأن المتهم نقل الجثة من إمارة إلى دبي، وعندما واجهته الشرطة بما لديها بشأن هذه الحشرة اعترف بجريمته.