الأعداد السابقة للصحيفة

انتهاء العمل بالمادة «41» المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل

Time منذ 37 دقيقة
Views 1507
انتهاء العمل بالمادة «41» المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1440 هـ التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وكانت المادة (41) تنص على الآتي: في تنفيذ أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والسبعون من النظام: في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام.

وتشمل المادة ألا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ولا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
فيصل
اجبت يا انا مجنونك👌🌹
رااايق
ما لنا خص فبها ولا في أمها ***** !!!! قالت أيش ** قالت بو الواوا **** ههههههههههههه
الزعيم العالمي
علشان الفقر ما حصل على الملاءة المالية
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

الحرس الوطني يكشف عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
الحرس الوطني يكشف عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
Time منذ دقيقة Views 1019
حشرة تقود الشرطة لكشف قاتل
حشرة تقود الشرطة لكشف قاتل
Time منذ 10 دقائق Views 246
إدانة مخالفين بارتكاب مخالفات في القوائم المالية لشركتين
إدانة مخالفين بارتكاب مخالفات في القوائم المالية لشركتين
Time منذ 26 دقيقة Views 1362
صور قديمة لقصر آل زامل وأبناء الملك سعود
صور قديمة لقصر آل زامل وأبناء الملك سعود
Time منذ 31 دقيقة Views 1565
انتهاء العمل بالمادة «41» المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل
انتهاء العمل بالمادة «41» المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل
Time منذ 37 دقيقة Views 1507
أمور يجب مراعاتها عند شراء السيارة
أمور يجب مراعاتها عند شراء السيارة
Time منذ 41 دقيقة Views 1344
«الصحة»: تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 46 دقيقة Views 1821
أمريكا ترصد 52 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مطلوبين من تنظيم القاعدة
أمريكا ترصد 52 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مطلوبين من تنظيم القاعدة
Time منذ 51 دقيقة Views 1508
هجوم حاد ضد زوج ديانا كرزون بعد دفاعه عن فتاة ارتكبت فعل فاضح
هجوم حاد ضد زوج ديانا كرزون بعد دفاعه عن فتاة ارتكبت فعل فاضح
Time منذ 57 دقيقة Views 718
بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتوفير اللقاحات في جميع مناطق المملكة
بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتوفير اللقاحات في جميع مناطق المملكة
Time منذ ساعة Views 1787