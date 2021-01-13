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أمريكا ترصد 52 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مطلوبين من تنظيم القاعدة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1508
أمريكا ترصد 52 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مطلوبين من تنظيم القاعدة

واشنطن (صدى):
رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافآت تصل في مجموعها، لـ 52 مليون دولار، عند الإدلاء بمعلومات عن مطلوبين من تنظيم القاعدة، تعتقد الولايات المتحدة أنهم موجودون بإيران.

وقال البرنامج أن مكافأة الإدلاء بمعلومات عن زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري والذي وصفته بأنه حليف الحرس الثوري الإيراني، تصل إلى 25 مليون دولار، فيما رصد البرنامج مكافأة الـ10 ملايين دولار للإدلاء عن أحد كبار مسيري تنظيم القاعدة، ويدعى ياسين السوري.

وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه موجود في إيران ويشرف على تحركات كبار عناصر التنظيم، أو القيادي في التنظيم سيف العدل، الذي تعتقد السلطات الأمريكية أيضًا أنه في طهران.

وفي السياق نفسه، وضع البرنامج مكافأة قدرها 7 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن القيادي محمد أباتي، المعروف بعبد الرحمن المغربي، والذي ترى السلطات الأمريكية أن السلطات الإيرانية تسمح له بالعمل من أراضيها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
فيصل
اجبت يا انا مجنونك👌🌹
رااايق
ما لنا خص فبها ولا في أمها ***** !!!! قالت أيش ** قالت بو الواوا **** ههههههههههههه
الزعيم العالمي
علشان الفقر ما حصل على الملاءة المالية
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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