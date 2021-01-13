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منافسة قوية بين الهلال والشباب على عبدالله الحمدان

Time منذ ساعة
Views 1788
منافسة قوية بين الهلال والشباب على عبدالله الحمدان

نواف السالم (صدى):
يواصل مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، سعيه للحفاظ على عبدالله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي دخل في الفترة الحرة من عقده مع الشباب، في يناير الحالي، والتي تسمح له التوقيع لأي نادي آخر "مجانًا".

وتجهز إدارة الشباب عرضًا ضخمًا جديدًا، للإبقاء على الحمدان، ومنع انتقاله إلى الهلال، فيما رفض الحمدان، عرضًا بقيمة 6 ملايين ريال في الموسم الواحد، لتجديد عقده لـ5 سنوات قادمة.

وطلب والد اللاعب، من إدارة الشباب، مبلغ 7 ملايين في الموسم، وبعقد لمدة " 5" سنوات، أي بإجمالي 35 مليون ريال، بينما وضعت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الحمدان، على رأس قائمة الصفقات التي ترغب في حسمها، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
فيصل
اجبت يا انا مجنونك👌🌹
رااايق
ما لنا خص فبها ولا في أمها ***** !!!! قالت أيش ** قالت بو الواوا **** ههههههههههههه
الزعيم العالمي
علشان الفقر ما حصل على الملاءة المالية
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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