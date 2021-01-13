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واتساب يرد على الانتقادات بشأن تعديل سياسة الخصوصية

Time منذ 33 دقيقة
Views 1651
واتساب يرد على الانتقادات بشأن تعديل سياسة الخصوصية

وكالات (صدى):
علق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" على الانتقادات التي طالته لمشاركة بيانات المستخدمين مع "فيسبوك"، لافتًا إلى أنه و"فيسبوك"، لن يكونا قادرين على قراءة الرسائل الخاصة بالمستخدمين أو الاطلاع على فحوى مكالماتهم التي تتم من خلال التطبيق.

وأوضح "واتساب"، أن الرسائل الخاصة بالتطبيق مشفرة بأسلوب "الطرفين"، أي تحويل رسالة إلى رسالة سرية من قِبل مرسلها الأصلي، وفك تشفيرها فقط من قِبل المستقبل النهائي المقصود.

وأشار إلى أنه لا يحتفظ بسجلات المستخدمين الذين يرسلون الرسائل أو يستخدمون ميزة الاتصال بالتطبيق، ويعد في منشوره أن تخزين مثل تلك البيانات يمثل "خطراً على الخصوصية والأمان"، نافيًا مشاركة مواقع المستخدمين مع "فيسبوك".

وشدد على أن هذه الميزة تخضع للتشفير أيضاً، بمعنى عدم قدرة أي شخص على معرفة مكان المستخدم إلا من تتم مشاركته بهذه المعلومة، وعندما يمنح المستخدم إذناً لـ"واتساب" بمشاركة جهات الاتصال المحفوظة في سجل الاتصالات، فإنه لا تتم مشاركتها مع "فيسبوك"، إذ إن الهدف من هذه الصلاحية يتمثل في جعل المراسلات تتم بشكل أسرع وبموثوقية أعلى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
وضعه المالي واضح انه سيء والدليل عدم قدرته على الحفاض على نجمه عبدالفتاح وعدم قدرته على جلب اجانب مميزين وسوف وهم يتكلمون عن التعاقد مع قلب دفاع ويذكرون اسامي لاعبين كبار وفي النهايه يجلب لاعب اي كلام بس رخيص
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسكنه الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا وضعهم دايماً وأبداً .. لا جديد ولا غريب عليهم ..
لا يهمونك انا مجنونك
ابن عم الملكة مرة وحدة مرة مستغربة وماتاريخهم كلة خيانة واغتصاب قاصرات وحفلات تعري والتاريخ يحفظ سواد وجيههم يعني هم مرة منزهين عن باقي الشعب الي حتى الحيوانات ما سابوها ماخذين ومعطين اليس قضية سجون امريكا وقتل الجرار الكبير بتغطية من قانون الإكتئاب والإنتخار لطمس فضيحة ولدهم من اغتصاب قاصرات ومنعة من التحدث لآي وسيلة اعلامية مدى الحياة هذا بتاريخنا القريب رسيت على ولد عمها إلي لا هو من الضأن ولا من الماعز
تركي الحربي
حتى الاهلى والاتحاد جلسو رايحيين جايين للشرايع وعشان عيون الهلال الملعب الجوهرة يجهز بهذه السرعه ويلعبون بالجوهرة المباراه

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