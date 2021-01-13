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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 29.83 نقطة ليقفل عند مستوى 8914.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 256 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات الدرع العربي, العمران, الشرقية للتنمية, نسيج, وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج, ساب للتكافل, أسمنت تبوك, بوبا العربية, وولاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.88% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ريدان، سبكيم العالمية, زين السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, الشرقية للتنمية, العمران, ريدان ، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 63.83 نقطة ليقفل عند مستوى 25751.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 78 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 488 ألف سهم تقاسمتها 1514 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم جميع .. آمين ..
فيصل
اجبت يا انا مجنونك👌🌹
رااايق
ما لنا خص فبها ولا في أمها ***** !!!! قالت أيش ** قالت بو الواوا **** ههههههههههههه
الزعيم العالمي
علشان الفقر ما حصل على الملاءة المالية
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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