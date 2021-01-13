أسباب دفعت الحكومة الكويتية إلى تقديم الاستقالة

خالد الظفيري (صدى):
قدم رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، استقالة الحكومة إلى أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وجاء ذلك بعدما تقدم 3 نواب في البرلمان (المنتخب في ديسمبر)، بطلب استجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
ونال الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي (حسب العربية)، بدعم 34 نائبًا، أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب؛ ما يعني أن 37 نائبًا على الأقل من أصل 50 يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
وغابت الحكومة عن جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة، فيما أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان.
ويضع هذا الأمر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمام قرارين دستوريين يضافان إلى محاولات التهدئة: أن يطلب من رئيس الحكومة الاستقالة، أو حل مجلس الأمة.