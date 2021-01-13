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"الداخلية" تجدد التنبيه بعقوبات مخالفة التجمعات لأكثر من 50 شخصًا

Time منذ ساعة
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"الداخلية" تجدد التنبيه بعقوبات مخالفة التجمعات لأكثر من 50 شخصًا

الرياض (صدى):
نبهت وزارة الداخلية للعقوبات التي يتم تطبيقها في حالة التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، لأكثر من (50) شخصًا.

وأكدت أن مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في هذه التجمعات يستوجب فرض غرامات على المسؤول تتراوح في المرأة الأولى 40 ألف ريال و80 ألف ريال في المرة الثانية، ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

وأضافت أنه يتم معاقبة الحضور أو الداعين للحضور بغرامة تصل إلى 5 آلاف في المرة الأولى، و10 آلاف في المرة الثانية، والإحالة للنيابة العامة في المرة الرابعة.

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
وضعه المالي واضح انه سيء والدليل عدم قدرته على الحفاض على نجمه عبدالفتاح وعدم قدرته على جلب اجانب مميزين وسوف وهم يتكلمون عن التعاقد مع قلب دفاع ويذكرون اسامي لاعبين كبار وفي النهايه يجلب لاعب اي كلام بس رخيص
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسكنه الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا وضعهم دايماً وأبداً .. لا جديد ولا غريب عليهم ..
لا يهمونك انا مجنونك
ابن عم الملكة مرة وحدة مرة مستغربة وماتاريخهم كلة خيانة واغتصاب قاصرات وحفلات تعري والتاريخ يحفظ سواد وجيههم يعني هم مرة منزهين عن باقي الشعب الي حتى الحيوانات ما سابوها ماخذين ومعطين اليس قضية سجون امريكا وقتل الجرار الكبير بتغطية من قانون الإكتئاب والإنتخار لطمس فضيحة ولدهم من اغتصاب قاصرات ومنعة من التحدث لآي وسيلة اعلامية مدى الحياة هذا بتاريخنا القريب رسيت على ولد عمها إلي لا هو من الضأن ولا من الماعز
تركي الحربي
حتى الاهلى والاتحاد جلسو رايحيين جايين للشرايع وعشان عيون الهلال الملعب الجوهرة يجهز بهذه السرعه ويلعبون بالجوهرة المباراه

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