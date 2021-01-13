بالفيديو.. «تيليجرام» يستخدم «رقصة الموت» للسخرية من «واتساب»

وكالات (صدى):
دخلت الشركة المالكة لتطبيق "تيليجرام" في منافسة مع "واتساب" بعد تغييرات في شروط الخدمة ومعايير الخصوصية والأمان في تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري.
وكشفت شركة تيليجرام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مقطع فيديو تظهر فيه الفرقة الإفريقية الشهيرة التي تؤدي "رقصة الموت" الأشهر في العالم، والتي تحمل نعشًا مرسومًا عليها طلبُ الموافقة على سياسات "واتساب" الجديدة.
وسخرت شركة "تيليجرام" من "فيسبوك" وتطبيقها "واتساب" الذي بات الملايين حول العالم يهجرونه بسبب خوفهم على أمنهم المعلوماتي وخشية اختراق حساباتهم ونشر بياناتهم ومحادثاتهم الخاصة، وتسجيلاتهم الصوتية والمرئية.